'TEK YANLI ÇALIŞMAYA İZNİMİZ YOK'

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ayağının tozuyla The Times ve AFP Haber ajansına röportaj verdi. Sondaj çalışmaları hakkında beklenildiği gibi Türkiye’nin resmi söylemini kullanan Özersay, “Ne Kıbrıs Rumlarının ne de şirketlerin bizim adımıza, tek yanlı çalışma yapmasına izin vereceğiz” ifadelerini kullandı.

BİR TAHSİN DEĞİL!

Bir önceki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun sondaj çalışmalarının gündeme geldiği günlerde, Türkiye dış politikasına uyum sağlama için yaptığı “vururuz” açıklamasının ardından, Özersay’ın “izin vermeyeceğiz” söylemi ise, sosyal medyada kendisi için “Bir Tahsin değil” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

BİZ SORMUYORUZ AMA, ONLAR SORDU!

Uluslararası anlamda herhangi bir tanınmışlığı bulunmayan bir ülkenin Dışişleri Bakanı olarak sondaj çalışmalarını gerçekleştirecek olan Exxon Mobil gibi dev şirketlerin kazı çalışmalarının engelleneceğini iddia eden Özersay, yabancı gazetecilerin Kıbrıs Türk tarafının Ankara’nın istekleri doğrultusunda hareket ettiği yönündeki soruyu yalanlayarak, Türkiye’yi suçlamanın en kolay yöntem olduğunu iddia etti.