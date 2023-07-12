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Tekin: Veliyi ikna etmek için, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili konuştu.
Tekin: Veliyi ikna etmek için, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili konuştu. Tekin, kız okulları kurmanın, kız çocuklarının okula gönderilmemesini engelleyecek bir çözüm olabileceğini belirtti.Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün akşam katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini belirten Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" dedi.

Karma eğitimin esas olduğunu söyleyen Tekin "Ama bu tür gerekçelerle, yani eğitimin, okullaşma oranının artması anlamında bu tür tedbirleri almak gerekiyorsa beraber alalım" ifadelerini kullandı.

"KARMA EĞİTİM ESASTIR"

Karma eğitime karşı olmadığını savunan Tekin, "Tam tersine özgürlükçüyüm, karma eğitim isteyen veliler için de kuşkusuz o olacak. Zaten bizim Milli Eğitim'in temel kanununda öyle diyor, karma eğitim esastır ama benim asli görevim, okullaşma oranını artırmaktır" diye konuştu.

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