Temizlik malzemeleri konusunda soruşturma başlatılacak!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde yaşanan sıkıntılarla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Bazı okullarda velilerden talep edilen temizlik malzemeleri konusunda Özyiğit, okul idareleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında, velilere gönderilen istekler konusunda soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Bakan Özyiğit, Pazartesi gününden itibaren, devletin okullara temizlik malzemesi dağıtacağını kaydetti.

Özyiğit, “Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Okul aile birlikleri okullara yardımcı olabilirler ancak velilere şunu yapacaksını şeklinde değil. Etkinlik ve aktivitelerle eksiklikler giderilebilir” dedi.

Bakan Özyiğit, mesleki teknik okullarda var olan bütçe uygulamasının 1 Ocak 2019’dan itibaren ilk ve orta dereceli okullarda da hayata geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Akaryakıta yapılan son zammın yansıtılması ile ilgili KAR-İŞ yetkilileri ile yarın bir araya gelerek teknik çalışma yapılacağını kaydeden Bakan Özyiğit, hafta başında protokolün imzalanıp, öğrencilerin okullara sorunsuz ve huzurlu bir şekilde taşınmasını hedeflediklerini ifade etti.

Okullardaki öğretmen eksikliği için açılan münhal ile ilgili sınavların yarın ve pazar günü yapılacağını kaydeden Özyiğit, atamaların ise Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından önümüzdeki hafta gerçekleştirileceğinisöyledi.

Doğum ve hasta izni gibi eksik kadrolar için de gerekli kadroların alındığını ve ilgili sözleşmelerin yapılarak öğretmenlerin peyder pey görevledirildiğini kaydetti.

Özyiğit, “yani önümüzdeki hafta öğretmen eksikliği giderimiş olacaktır” dedi.

Kırtasiye temin ihalesi konusunda ise hiçbir firmanın başvurmadığı söyleyen Bakan Özyiğit, Eğitim Vakfı yetkilileri ile görüşerek ihalenin hızla tamalanarak, okullarda kırtasiye dağıtımına başlandığını kaydetti.

Türkiye’den gelen lise kitaplarının da tamamlanarak okullara dağıltıldığı anlatan Bakan Özyiğit, ülkemizde basılan kitaplarla ilgili olarak da birkaç kez ihalelerin ertelendiğini, ihaleye katılan firmanın kağıt parasının peşin olarak ödenmesi için avans istemini Maliye Bakanı ile görüşerek sağladıklarını ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde kitapların teslimine başlanıp dağıtılacağını söyledi.