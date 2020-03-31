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TES Başkanı Karaman “bütün turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı “

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TES Başkanı Karaman “bütün turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı “
TES Başkanı Karaman “bütün turizm emekçileri işsizlik ödeneği almalı “

Turizm Emekçileri Sendikası (TES) Başkanı Bayram Karaman, Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan turistik tesislerde çalışan bütün emekçilere, hiçbir ayrım gözetilmeden “işsizlik ödeneği” verilmesi gerektiğini bildirdi.

Karaman, KKTC Anayasası'nın hükümete “ekonomik açıdan güçsüz olanları koruma görevi” verdiğine dikkati çekerek, "Turizm çalışanları bu belirsiz dönem için devleti yanlarında görmek istemektedir" dedi.

TES Başkanı Bayram Karaman'ın açıklaması şöyle: "Hükümet, zorunluluk nedeniyle otel iş yerlerimizin faaliyetlerini tatil etmiştir. Bundan dolayı otel çalışanlarının çalışmalarına da ara verilmiştir. Ayrım gözetmeksizin ister KKTC yurttaşı, ister TC yurttaşı, ister üçüncü ülke yurttaşı olsun, sigorta primleri yatırılmış tüm turizm çalışanları çalışmalarına ara verilen bu dönemde işsizlik ödeneği almalıdırlar.

Anayasamız devleti ekonomik bakımdan güçsüz olanları korumakla görevlendirmiştir. Hükümet işe 'ara verme' ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerekiyorsa diğer siyasi partilerle de anlaşarak yasal düzenlemeyi yapmalıdır. Turizm çalışanları bu belirsiz dönem için devleti yanlarında görmek istemektedir."                             

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