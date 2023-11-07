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Tesla, Almanya'daki fabrikasında 25 bin euroluk otomobil üretecek

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Tesla, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki fabrikasında 25 bin euroluk elektrikli araçlar üretecek.
Tesla, Almanya'daki fabrikasında 25 bin euroluk otomobil üretecek

Konuya vakıf bir kaynağa göre Tesla, uzun zamandır beklenen 'ucuz' elektrikli araç üretiminde belli bir aşamaya geldi. 

Böylece firma, araçlarının toplu pazarlara açılmasının önündeki engeli kaldırmış olacak. 

Reuters'a konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen kaynak, üretimin ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi.

Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, İngiltere'de bir yapay zeka zirvesine katıldıktan sonra cuma günü de Berlin yakınlarındaki Gruenheide kasabasında bulunan fabrikayı ziyaret etmişti.

Sosyal medya platformu X üzerinden bir video paylaşımı yapan Musk, fabrikadaki çalışanlara, 'yoğun gayretlerinden' ötürü teşekkür etmişti. 

Aynı kaynağa göre toplantıda Musk, 25 bin euroluk aracın burada üretilmesine ilişkin plan ile ilgili çalışanları bilgilendirdi.

Ancak eylül ayında Reuters'a konuşan kaynaklar, otomobil üreticisinin, elektrikli aracın alt gövdesinin neredeyse tamamını tek parça halinde sunmasını sağlayacak bir yeniliğe yaklaştığını, bunun da üretim sürecini hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye katkı sağlayacak bir buluş olduğunu belirtmişti. 

Ucuz modeller üzerinden toplu pazarlara açılmak, Tesla'nın 2030 yılına kadar 20 milyon araç teslimatı hedefine ulaşması açısından kritik önem taşıyor.

Bununla birlikte zayıflayan ekonomiler ve yüksek faiz oranları, elektrikli araçlara olan talebi olumsuz etkiliyor ve son aylarda Tesla'nın yanı sıra diğer firmaları da, satışları artırmak için fiyat indirimine gitmeye zorluyor.

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