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Ticaret Dairesi vatandaşları bilgilendirdi

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Ticaret Dairesi vatandaşları bilgilendirdi
Ticaret Dairesi vatandaşları bilgilendirdi

Ekonomi ve Eenerji Bakaı Hasan Taçoy, Ticaret Dairesi’nin, tüketici farkındalığının artırılması hedefiyle;  “kapıdan satış, mesafeli sözleşme, devre tatil sözleşmeleri, satılan ürün üzerinde etiket zorunluluğu, kusurlu mal ve hizmetin ne olduğu, hangi hallerde alınan mal veya hizmette cayma hakkına sahip olduğu ve yasal hakların nasıl kullanılacağı” konusunda bilgilendirme ve broşür dağıtımı yaptığını belirtti.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, tüketicileri bilinçlendirmek için bölgesel olarak Ocak ayında Güzelyurt’ta başlatılan etkinliğe, bugün Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi personeli ile devam edildiğini kaydetti.

“Tüketicileri bilinçlendirmek için Ocak ayında başlatılan etkinlik yıl boyunca devam edecek” diyen Taçoy, tüketicileri bilinçlendirme etkinliğinin “Güzelyurt, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele, Lefke” olmak üzere 6 ilçe için planlandığını, bilgilendirme etkinliğinin alışveriş merkezi, restoran, kafe ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu açık pazarların yer aldığı bölgelerde yapılacağını vurguladı.

ÜCRETSİZ ALO 171

Taçoy şöyle devam etti:

“Tüketici farkındalığının artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında ‘Değişik zamanlarda’ farklı bölgelerde vatandaşla bir araya gelerek Tüketici Haklarını ve güvenli olmayan ürünler ve/veya piyasada karşılaştıkları sorunla ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan ‘Alo 171 Tüketici Şikayet ve Bilgi Hattı tanıtılmaya devam edilecek

Vatandaşlar almış oldukları mal veya hizmette bir kusur tespit ettikleri zaman ister ev, isterse cep telefonlarından Ticaret Dairesi bünyesinde kurulan ‘Alo 171 Tüketici Şikayet Ve Bilgi Hattı’nı ücretsiz olarak arayabilirler.”

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