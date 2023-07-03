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Tıp dünyası şokta: Obez olduğunu sanan kadından çıkanlar şaşkına çevirdi

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Yıllarca aşırı kilolu olduğunu düşünen 52 yaşındaki bir kadın tıp literatürüne girdi.
Tıp dünyası şokta: Obez olduğunu sanan kadından çıkanlar şaşkına çevirdi

American Journal of Case Reports isimli bir tıp dergisinde yayınlanan bir vaka uluslararası kamuoyunda sansasyon yarattı…

İtalyan doktorların karşılaştığı vakada, 52 yaşına kadar “obez” olduğunu düşünen ve yaşamını buna göre şekillendiren bir kadının aslında obez olmadığı ortaya çıktı. Temel eğitim almadığı öğrenilen ve geliri de düşük olan kadının yumurtalıklarında dev boyutlarda bir kist olduğu yapılan incelemeler sonucunda tespit edildi.

Röntgen sonuçlarını inceleyen doktorlar şaşkına döndü.

Bilim insanları ve doktorlar bu durum karşısında şoke olurken kadın aceleyle ameliyata alındı. 6.5 saat süren zorlu bir ameliyat süreci sonrasında yaklaşık 5 kilogramlık bir kist alındı.

52 yaşındaki kadın, yıllarca aşırı kiloları olduğunu düşünmüş.

Doktorlar vücutta birikmiş 37 litrelik suyu da boşaltmayı başardı. Kistin 40 santimetre uzunluğunda olduğu da belirtilirken, kadının yıllarca bu durumun farkına varmaması ve doktora gitmemesinin de süreci zorlaştıran faktörlerden olduğu anlaşıldı.

Teşhisten önce çok çabuk doyduğunu, hazımsızlık yaşadığını, yürümekte ve nefes alıp vermekte zorluklar yaşadığını söyleyen kadının kistlerinin kanser hücrelerinden oluşmadığı ama kansere sebebiyet verebileceği de açıklandı.

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