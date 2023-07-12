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TIP-İŞ: Tüberküloz Hastalığı adamız için risk oluşturuyor

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Akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.
TIP-İŞ: Tüberküloz Hastalığı adamız için risk oluşturuyor

Akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan Tüberküloz, halk arasında Verem Hastalığı olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz hastalığı tedavi edilmediğinde yaşamı tehdit edebilmektedir. Tedavisi ise özel ilaçlarla yapılmaktadır.

2022 yılında ülkemizde 34 yeni tüberküloz vakası varken, 2023 yılında temmuz ayına kadar 34 yeni vakaya rastlanmıştır. Yeni vaka sayısında artış devam ederken, bir süredir ülkemizde ilaç temini ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Tüberküloz hastalığı global bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğinden tedavisinde kullanılan ilaçlar tüm dünyada ücretsiz olarak verilmektedir. Tüberküloz ilaçları tam doz ve düzenli şekilde alınması gerekmektedir. Tüberküloz hastalığı en az 6 ay tedavi gerektiren bir hastalıktır.  Aksi takdirde ilaç tedavisine direnç gelişebilmektedir.

İlaç tedavisine direnç gelişmesi tedaviyi daha da zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, tüberküloz hasta temaslıları da 6 ay süre ile koruyucu tedavi almak zorunda olduğu için, ülkemizdeki tüberküloz ilacı eksikliği nedeni ile tüberküloz hastalığı toplum içerisinde yayılmaya devam etmektedir.

Tüberküloz hastalığının yayılmasını önlemek için, koruyucu sağlık hizmetleri sunumunda hükümetin ilaç tedarik politikaları sınıfta kalmaktadır.

Kamu hastanelerinde tüberküloz tedavisi izole, negatif basınçlı havalandırma ve farklı filtre sistemlerinin olduğu odalarda sürdürülmesi gerekmektedir. Ancak bu koşullar kamu hastanelerimizde her tüberküloz hastası için sağlanamamaktadır. Bu durum sağlık çalışanları açısından ciddi risk oluşturmaktadır.

Tüberküloz hastalığının taramasında kullanılan testler de eksiklik nedeni ile kamu sağlık merkezlerinde çalışılamamaktadır.

Tüm bu saydığımız sebeplerden dolayı, çok yakın bir gelecekte tüberküloz hastalığı ülkemizde, toplum sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturacaktır.

K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı’nı bir an önce gereğini yapmaya davet ederiz.

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