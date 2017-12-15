TMK’YA KAYNAK BULUNMALI

Cumhurbaşkanı Akıncı, AİHM'in son kararına atıf yaparak, TaşınmazMal Komisyonu’na kaynak yaratmanın ve komisyona yapılan başvurularla ilgili süreçleri hızlandırmanın seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin öncelikli konusu olması gerektiğini belirtti.

TMK İLK ELE ALINMASI GEREKEN KONU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir Rum’un başvurusu üzerine aldığı son karara da dikkat çeken Akıncı, “Bir süredir Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili uyarılarda bulunmaktayım. Yeni hükümet kimlerden oluşacaksa ilk ele alınması gereken konulardan biri Komisyon. Komisyon’a kaynak yaratmak ve oradaki süreci süratlendirmek gerekir. Şimdiki gibi yıllar alan bir süreç olmaması lazım. Bugün AİHM’den çok kötü bir karar çıkmadı diye düşünülebilir, ancak yarın çok daha kötü sonuçlar gelebilir” ifadelerini kullandı.

BEN İNİSİYATİF ALDIM AMA…

“Tüm ağır eleştirilere rağmen yeri geldiğinde inisiyatif aldım, ama bir günden bir güne Rum liderliğinin kendi toplumuna dönüp de ‘federasyon istiyorsanız bir Kıbrıslı Türk Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olacaktır’ dediğini duymadım… İşte aradaki fark burdur” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, zihniyet değişimi gerektiğini yineledi. Akıncı, zihniyet değişiminin gerçekleşip gerçekleşmediğinin seçimlerden sonra görüleceğini, ancak seçim öncesi Güney Kıbrıs’taki söylemlerin umut vermediğini ifade etti.

BİRİNCİL HUKUK KONUSUNDA UZLAŞMA YOK

Soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği birincil hukuku arasında yer alıp almayacağı konusunda, “Bir uzlaşma yok ama biz talebimizden vazgeçmiş değiliz” dedi. Antlaşmanın AB birincil hukuku olması için Avrupa Birliği üye ülkelerinin her birinin bunu onaylaması gerektiğini kaydeden Akıncı, AB’nin alternatif olarak farklı formül önerdiğini ancak Kıbrıs Türk tarafının bahse konu önerilerden tatmin olmadığını kaydetti.



