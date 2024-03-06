Toplumsal Mücadele Platformu, Gazimağusa Belediye Başkanı'na Kadın Hakları Taleplerini Sundu

TOPLUMSAL MÜCADELE PLATFORMU TEMSİLCİLERİ 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA BAŞKAN DR SÜLEYMAN ULUÇAY’I ZİYARET ETTİ

Toplumsal Mücadele Platformu üyesi Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) ve CTP Gazimağusa Kadın Örgütü temsilcileri bugün Başkan Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek kadın hakları konusunda yazılı olarak taleplerini sundu ve Başkan Uluçay’ı etkinliklerine davet etti. Ziyarette MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, CTP Gazimağusa Kadın örgütü Sekreteri Asya İlktaç ve MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Serap Akalınlar yer aldı. Platformun yazılı olarak sunduğu talepleri arasında: kadın sığınma evi konusunda devletin girişimde bulunması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin aktif hale getirilmesi, her bölgeye çocuk izlem merkezi kurulması, ücretsiz kamusal kreş ve etüt imkanı sunulması, özel sektörde sendikalı olunması, ev içi emeğin aile işçiliği olarak tanımlanması, kadın cinayetlerinde karşı caydırıcı yasalar yapılması gibi konular yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay konuşmasında, birçok örgütün bir araya gelerek oluşturduğu platformun ülkede kadınların yaşadığı sorunların daha çok anlaşılması ve çözülmesi için mücadele etmeye devam ettiğini ifade ederek, Gazimağusa Belediyesi olarak özveriyle verilen mücadeleyi desteklediklerini, yapılan talepleri değerlendireceklerini söyledi.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan ise, 42 örgütün oluşturduğu Toplumsal Mücadele Platformu olarak her yıl olduğu gibi 8 Mart dolayısıyla kaymakamlık ve belediyeye taleplerini ve önerilerini sunduklarını ifade etti. Özdoğan, platformdaki örgütlerin kadın hakları ve kadın dostu kent oluşumuyla ilgili istek ve önerileri olduğunu aktardı