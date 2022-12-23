Törehan: Gündüz Bakım Evi Tadil Edilecek

Ücretsiz esnaf zanaatkar kursu

UBP’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan mesleki hayata atılmak isteyen ancak eğitim alma fırsatı yakalayamamış kişilerin ücretsiz faydalanacağı esnaf sanat kursu imkanı yaratacaklarını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi’nin Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan köy ziyaretlerine devam ediyor. Törehan gittiği yer köyde büyük ilgi ve sevgi ile karşılanıyor.

Bölgedeki sorunların çözümüne yönelik hazırladığı projeleri vatandaşlar ile paylaşan Törehan’a destek çığ gibi büyüyor.

Seçimi kazancağından şüphesi olmadığını ifade eden Törehan, “Ben 26 Aralık tarihi itibarıyla neler yapacağımı insanımıza anlatıyorum” dedi.

Törehan bölgedeki işsizlik sorunun en önemli konulardan biri olduğunu belirterek bunu aşabilmek için ürettiği çeşitli projelerden bahsetti.

Bunlardan biri de Küçük Esnaf ve Zanaakar Kurlasına Destek projesi. Törehan “Bu proje ile mesleki hayata atılmak isteyen ancak eğitim alma fırsatı yakalayamamış insanlarımızın ücretsiz esnaf sanat kursu almalarını sağlayacağız. Bu destekle insanımıza meslek sahibi olma yeni iş bulma veya yeni iş kurma imkanı yaratacağız” dedi.

GÜNDÜZ BAKIM EVİ TADİL EDİLECEK

Törehan istihdam sorunu dışında sağlık konularıyla ilgili de beklentilerin karşılanacağını kaydetti. Bölgeye Türkiye’deki kardeş belediyeler aracılığı ile iki yeni ambulans konuşlandırılacağı bilgisini paylaşan Törehan, böylelikle can kurtarabilecek ilk müdahalenin yapılabilmesine olanak sağlanacağını dile getirdi. Meriç köyünde bulunan Meriç Bakımevi’nin tadilata ihtiyacı olduğunu ifade eden Törehan, “Buranın tadilatını yapacak ve ikamet eden veya çalışan bireylerin yaşam koşullarını iyileştireceğiz” ifadelerine yer verdi