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Tosunoğlu: Birileri hükümette DP ve YDP’nin de olduğunu hatırlatmalı

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Tosunoğlu: Birileri hükümette DP ve YDP’nin de olduğunu hatırlatmalı
Tosunoğlu: Birileri hükümette DP ve YDP’nin de olduğunu hatırlatmalı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa milletvekili Hasan tosunoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in Bakanlar kurulu toplantı sonrası “Saat 19’dan sonra da İskele bölgesindeki UBP’lilerle buluşacağız. Hem kabinemiz hem de vekil arkadaşlarla bugüne kadar yaptığımız icraatlar ve önümüzdeki yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğini anlatacağız.” İfadelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle:

Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında diyor ki:

“Saat 19’dan sonra da İskele bölgesindeki UBP’lilerle buluşacağız. Hem kabinemiz hem de vekil arkadaşlarla bugüne kadar yaptığımız icraatlar ve önümüzdeki yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğini anlatacağız.”

Birileri bu hükümette Demokrat Parti’nin de olduğunu artık Başbakan’a anımsatması gerekiyor. Yeniden Doğuş’un da olduğunu…

Hükümetin aslında bir koalisyon ortaklığına dayandığını Başbakan’a anımsatmak şart oldu.

Ayrıca, partilerin değil halkın hükümetine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkeye hizmet etmemiz gerektiğini ciddi ciddiye konuşmalıyız.

 

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