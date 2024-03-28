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Trafik denetimleri hız kesmiyor... 65 Araç daha trafikten men edildi...

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Polisin son gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 65 araç daha trafikten men edildi.
Trafik denetimleri hız kesmiyor... 65 Araç daha trafikten men edildi...

Polisten denetimlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Trafik Denetimleri Kapsamında;  Toplam 2,275 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 455 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 69 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;
139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 
1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 
3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 
109’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 
22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 
55’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 
10’u sigortasız araç kullanmak, 
6’sı aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştrmak ve 
110’u ise diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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