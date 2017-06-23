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Trafik güvenliğiyle ilgili komite davetlileri dinledi

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Trafik güvenliğiyle ilgili komite davetlileri dinledi
Cumhuriyet Meclisi, “Trafik Güvenliği ile İlgili Çalışmalarda Bulunmak Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”, bugünkü toplantısında bazı davetlilerin konuyla ilgili görüşlerini dinledi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına davetli olarak katılan Trafik Dairesi’nden, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Müdürlüğü’nden yetkililer ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin Kunt, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay ve Yrd. Doç. Dr. Taner Aksu komite üyelerine bilgi verdi.

Trafik Güvenliği ile İlgili Çalışmalarda Bulunmak Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili, Komite Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Toplantıya Töre yanında, TDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Zeki Çeler, CTP Milletvekili Armağan Candan, CTP Milletvekili Birikim Özgür ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy katıldı. Toplantıda ayrıca bağımsız Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

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