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Trafikte sıkı denetim: 982 araç sürücüsü hakkında ileri işlem!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Trafikte sıkı denetim: 982 araç sürücüsü hakkında ileri işlem!

Kazalarda toplam hasar miktarı 847,600 TL'dir.

11-17 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (64) adet trafik rollerinde, toplam 7501 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 982 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;  Sürat ( 219 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 24 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 170 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 12 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 21 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 146 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 64 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 62 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 44 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 34 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 19 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 147 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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