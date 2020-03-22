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TR'de ‘Corona’ yüzünden evden çıkamayan 68 yaşındaki kişi, 112’yi arayarak maden suyu istedi

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TR'de ‘Corona’ yüzünden evden çıkamayan 68 yaşındaki kişi, 112’yi arayarak maden suyu istedi
TR'de ‘Corona’ yüzünden evden çıkamayan 68 yaşındaki kişi, 112’yi arayarak maden suyu istedi

Sivas’ta yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 68 yaşındaki vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi.

İçişleri Bakanlığı’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı genelgeyle 65 yaş üstü ve genelgede belirtilen kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Tuzlugöl Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı.

Evinde maden suyu biten Koçak, 112 Acil ihbar hattını arayarak maden suyu ihtiyacının karşılanmasını istedi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldığı bir koli maden suyunu, eşi bir süredir İstanbul’da olduğu için yalnız kalan Koçak’ın evine bıraktı.

Koçak şunları söyledi: “Biz başka su içemiyoruz, maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112’yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli.”

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