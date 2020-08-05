  • BIST 1.092
  • Altın 460,228
  • Dolar 7,0098
  • Euro 8,3161
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 5 pozitif vaka

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 General Ve Amirale Yeni Görev

»
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 General Ve Amirale Yeni Görev
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 General Ve Amirale Yeni Görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Gürak, 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 127 general ve amiralin görev yerleri değişti. 

Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 74 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 36 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 17 generalin ataması yapıldı. Buna göre;

  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki atama kararlarına göre Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'na atandı.
  • 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın ataması ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığın'a yapıldı.
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin yeni görev yeri Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı oldu.
  • 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ise Erzurum'da 9. Kolordu Komutanı olarak görev yapacak.
  • Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Levent Ergün, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı'na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Mustafa Oğuz Çanakkale'deki 2. Kolordu Komutanlığı'na atandı.
  • 3. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tümgeneral Hakan Öztekin, Barış Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı olurken Tuğgeneral Halil Soysal da Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanı oldu.
  • Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mehmet Özeren, 11. Komando Tugay Komutanı olarak atandı.
  • Bu sene generalliğe yükseltilen bir diğer isim olan Nurettin Hakan Büyükçulha da atama kararları kapsamında Ankara Merkez Komutanlığı'na getirildi.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki atama kararlarına göre Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, bu göreve yeni rütbesiyle devam edecek.
  • Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay Lojistik Başkanı Tümamiral Kadir Yıldız, Güney Deniz Saha Komutanlığı'na atandı.
  • 2018'deki YAŞ kapsamında terfi eden ve Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden çıkan ilk amiraller olan Mustafa Turhan Ecevit ile Ercan Kireçtepe'nin de görev yerlerinde değişiklik oldu. Buna göre Tuğamiral Kireçtepe SAT Komutanı olurken, Tuğamiral Ecevit ise İstanbul Boğaz Komutanlığına atandı. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.
  • Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki atama kararlarına göre, YAŞ kararlarıyla terfi alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçuş Yer Emniyeti Değerlendirme ve Denetleme Daire Başkanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Tümgeneral Hüseyin Duman, görevlerini yeni rütbeleriyle sürdürecek.
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 General Ve Amirale Yeni Görev05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:15
  • Süleyman Soylu duyurdu: En yoğun koronavirüs denetimi yarın başlıyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 14:09
  • Tarihçi Prof. Dr. Salim Gökçen: "Çözümden yana olmayan Yunanistan, Batı'nın şımarık çocuğu"05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:36
  • İşkence Komitesi'nden Erdoğan'a çağrı: Kötü muameleyi durdur05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:02
  • Çavuşoğlu: Lübnan'daki patlamada 6 Türk vatandaşı yaralandı05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:05
  • TSK’nın yurt dışındaki en fazla askeri 40 bin asker ile KKTC’de05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
  • Usta Oyuncu Üstün Asutay Hayatını Kaybetti05 Ağustos 2020 Çarşamba 09:28
  • Tatar, Erdoğan ile görüşecek05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:26
  • Gökhan Özoğuz: Hiçbir zaman hiçbir iktidarın veya muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım04 Ağustos 2020 Salı 16:27
  • Ankara Tabip Odası: Yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu, günlük pozitif Covid-19 vaka sayısı 1000’e yaklaştı04 Ağustos 2020 Salı 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti