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Türk Yıldızları akrobasi timine ait uçak Konya'da düştü: Pilot kurtuldu, bir askeri personel hayatını kaybetti

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Türk Yıldızları akrobasi timine ait uçak Konya'da düştü: Pilot kurtuldu, bir askeri personel hayatını kaybetti
Türk Yıldızları akrobasi timine ait uçak Konya'da düştü: Pilot kurtuldu, bir askeri personel hayatını kaybetti

Konya'da Türk Yıldızları akrobasi timine ait F-5 tipi bir eğitim uçağı düştü. Pilot, uçak düşmeden önce paraşütle atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü alanda iş makinesi kullanan bir askeri personel ise hayatını kaybetti.

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde eğitim için havalanan Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçak, saat 12.45'te inişe geçtiği sırada düştü.

Pilot, çarpma anından hemen önce paraşütle atlayarak kurtuldu. Helikopterle bulunduğu yerden alınan pilot, hastaneye kaldırıldı.

NTV televizyonuna konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, ''Uçağın düştüğü yerde şantiye alanında araştırmalar devam ediyor. İlk edindiğimiz bilgiler, şantiyenin içinde iş makinesi kullanan bir personelin şehit olduğu yönünde. İlk bilgi askeri personel olduğu yönünde'' dedi.

''Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''

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