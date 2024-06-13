Rapora göre Türkiye’de işçilerin hakları ve özgürlükleri yıllardır aralıksız olarak saldırıya uğruyor.

Rapor, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını, sendikaların ve üyelerinin sistematik olarak ve asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğradığını öne sürüyor.

Aynı zamanda işverenlerin “sendikalaşma girişiminde bulunan işçileri sistematik bir şekilde işten çıkararak sendika düşmanlığı yaptığı” belirtildi.

Raporda Deriteks Sendikası eski başkanı Makum Alagöz’ün silahlı saldırı sonucu yaralanması, 1 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda protestocunun gözaltına alınması ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticileri Selma Atabey ve Gönül Erden’in tutuklanması gibi örnekler yer aldı.

Geçen yıl dünyada 22 sendikacı öldürüldü

ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, raporun ardından, “Endeks, 11 yıldır dünyanın her bölgesinde işçi haklarındaki hızlı gerilemeyi gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Triangle ayrıca “işçi haklarına ve emekçilere yönelik amansız bir saldırı olduğunu” söyledi.

Rapora göre geçen yıl Bangladeş, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Filipinler ve Güney Kore’de toplam 22 sendikacı öldürüldü.

Geçtiğimiz yıl 6 ülkede 22 sendikacı öldürüldü.

Sadece Romanya ve Brezilya’da kısmi iyileşmenin görüldüğü kaydedilirken Finlandiya, İsrail, İsviçre, Katar, Kırgızistan, Kosta Rika, Madagaskar, Meksika, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan ve Sudan’da işçi hakları karnesinin kötüleştiği kaydedildi.