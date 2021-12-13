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Türkiye Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

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Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti.
Türkiye Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale

Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

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