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Türkiye Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale
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PARA
13.12.2021 12:58
Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti.
Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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