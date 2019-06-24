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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

“Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor

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Türkiye’den 13 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.
“Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü, saat 12.00’de, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Yağlı boya, sulu boya, akrilik ve karışık teknikler kullanılarak hazırlanan eserlerde; manzara, portre, İstanbul temalı resimler, tarihi yerler, doğal güzellikler şiirsel temayla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yakın Doğu İlkokulu Resim öğretmenlerinden Selçuk Yalovalı da sergiye linol baskı eseri ile katkı koyacak.

Sergi, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

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