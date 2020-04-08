Türkiye'de 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklanıyor

Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isterse bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir teklif hazırlandı.

Görüş için iş dünyası örgütlerine sunulan yasa teklifi taslağındaki maddelere göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanıyor. İşverenlerin fesih yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla altı aya kadar uzatılabilecek.

Ancak işveren isterse işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödeyecek.

Ayrıca 15 Mart tarihinden sonra sonra işten çıkarılan ve yasal olarak işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 TL ödenecek.

Teklifte yer alan diğer maddelere ise şöyle:

Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.