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Türkiye'de 4 ilde orman yangını

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Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Dün Çanakkale'deki 20 saati aşkındır süren yangın sona ererken bugün ise Çanakkale'nin Ezine, Elazığ'ın Maden Balıkesir'in Bigadiç ve Adana'nın Aladağ ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. =
Türkiye'de 4 ilde orman yangını

Çanakkale'nın Ezine ve Elazığ'ın Maden, Adana'nın Aladağ ve  Balıkesir'in Bigadiç ilçelerinde orman yan

Yangını söndürmek için iki uçak ve iki helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise onlarca işçi ve arazöz ile çalışma devam ediyor. Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

 

BALIKESİR

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, ziraat alanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

gını çıktı.

ÇANAKKALE

Ezine ilçesine bağlı Kumburun köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın başladı.

Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.

ELAZIĞ

Henüz bilinemeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın Tepecik köyüne kadar ilerledi.

Yaklaşık 4 saattir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, ilçe belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Geniş bir alana yayılan yangın, havadan görüntülendi.

ADANA / ALADAĞ

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Pos Mahallesi Kökez mevkisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler anız yaktı. Kısa sürede anız yangını ormana sıçradı. Vatandaşların orman yangınını bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü Feke Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

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