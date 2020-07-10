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Türkiyede berberde konuşmak yasaklandı

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Kuaför ve marketlerde koronavirüs önlemleri güncellendi
Türkiyede berberde konuşmak yasaklandı

TC Sağlık Bakanlığınca 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, güzellik merkezlerinde çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. Müşteriler ve çalışanlar, mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne, 'Kovid-19 kapsamında güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlığı eklendi. 'berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler' ve 'market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler' ise revize edilerek güncellendi.

'Telefonlar soyunma odasında bırakılacak'

Buna göre, güzellik merkezlerinde, kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler, randevu ile kabul edilecek. Güzellik merkezine gelirken refakatçi ve çocuk getirilmeyecek. Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılanacak.

İşlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak ve ardından sterilize edilecek. Müşteri alanının temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve hazırlanması için 2 müşteri randevusu arasında 20 dakikalık mola verilecek.

Çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. İş kıyafetleri günlük değiştirilecek, tekstil kıyafetler en az 60 derecede yıkanacak. 

'Müşteri ve çalışanlar konuşmayacak'

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, müşteri ve çalışan dışında kimse bulunmayacak, misafir alınmayacak. Damlacık yoluyla bulaşmayı artırdığı için iş yerinde müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak, yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak.

İş yerinde satışa sunulan şampuan, kozmetik gibi ürünleri mümkün olduğunca cam veya tezgahların arkasında korumaya alınacak, ortalıkta bırakılmayacak.

Fön makinesi mümkün olduğunca kullanılmayacak. Fön makinesi gibi yüksek hava akımı yaratan cihazları kullanırken, düşük hızda, yandaki müşteriyi etkilemeyecek yönde ya da diğer müşterilerden farklı bir alanda kullanılmasına özen gösterilecek.

'Çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek'

Market ve süper marketlerde sorumlu kişi, Kovid-19 konusunda soru ve endişelere yanıt verecek bilgiye sahip olacak.

Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeri müşteri alınacak. Ürünlerden uygun olanlar daha önceden farklı miktarlarda paketlenip satışa sunulacak.

Yalancı güven hissi oluşturarak Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceği için et ve et ürünleri, paketlenmemiş gıda maddeleri ve manav reyonunda çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanmaları önerilmeyecek. Eldiven, gıda dışındaki nesnelere değmeyecek.

Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinecek. 

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