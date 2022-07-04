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Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

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TÜİK'e göre haziranda enflasyon yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. ENAG'a göre enflasyon ise haziranda yıllık 175,55 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.

TÜİK’e göre TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 81,1

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran 2022’de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.

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