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Türkiye'de köprü ve otoyollara zam geldi

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Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM tek yön geçişi 8 lira 50 kuruşa yükseldi.
Türkiye'de köprü ve otoyollara zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

Osmangazi Köprüsü 190 lira
Çanakkale Köprüsü 205 lira
Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira
Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira 

KDV YÜZDE 20 OLDU

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltilmişti.

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