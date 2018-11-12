"Türkiye'den para geldi ancak beklenen kadar değil"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, aralık sonuna kadar kasım ve aralık maaşları ile 13. maaşlar dahil çeşitli ödemelerlepiyasaya 1 milyar 150 milyon TL civarında bir rakamın sunulmuş olacağını açıkladı.

Denktaş, hiçbir borçlanmaya gitmeden, yerel kaynaklarla birçok ödemenin yapıldığını veya yapılacağını belirterek “Her şey kötü değil” dedi.

2019 yılının halk için değil Maliye için zor bir yıl olacağını belirten Serdar Denktaş, bütçe disiplininin halkın sırtına basılarak değil kayıt dışılıkların üzerine gidilerek getirileceğini söyledi. Denktaş, işçi ödemeleri için 5,2 milyon TL, ek mesailer için 10, 2 milyon TL, kuraklık ödemeleri için 27 milyon TL, arpa alımları için 22 milyon TL, müteahhitlere 18 milyon TL, KIBTEK’e 18,6 milyon TL olmak üzere olmak üzere Cuma gününe kadar piyasaya 94 milyon TL yansıyacağını açıkladı.