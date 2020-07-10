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Türkiye'ye kısa süreli seyehat edecekler dikkat! Sağlık Bakanlığı kuralları duyurdu

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Türkiye'ye kısa süreli seyehat edecekler dikkat! Sağlık Bakanlığı kuralları duyurdu
Türkiye'ye kısa süreli seyehat edecekler dikkat! Sağlık Bakanlığı kuralları duyurdu

Sağlık Bakanlığı, KKTC'den Türkiye’ye 5 günle sınırlı kısa süreli seyahatlerde uygulanması gereken kurallarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye’ye yapılacak 5. gün dahil kısa süreli seyahatlerde, KKTC'de son 3 gün içerisinde yapılmış bir PCR testi varsa, Türkiye’de PCR testi yapılmasına ihtiyaç duymadan KKTC'ye geri dönüşün mümkün olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, KKTC'ye dönüşte deniz ve havalimanlarında ikinci PCR testi yapılacağı ve test sonucu çıkıncaya kadar evde veya konaklanan yerde izole olunması gerektiği vurgulandı.

KKTC'ye giriş tarihinden itibaren 5 gün sonra ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurularak bir PCR testi daha yapılması gerektiği bilgisi verilen açıklamaya göre, eğer KKTC'de test yapmadan kısa süreli 5 günlük Türkiye seyahatleri yapılacaksa Türkiye'de 72-120 saat arasında bir PCR testi yapılması gerektiği; aksi takdirde KKTC'ye seyahate izin verilmeyeceği bildirildi.

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