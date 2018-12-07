  • BIST 93.550
  • Altın 212,592
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0546
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Türksoy , Foder sergisi’ne ev sahipliği yaptı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “ Adım Adım Kuzey Kıbrıs” Temalı Fotoğraf Sergisi, Ankara’da , TÜRKSOY Genel Merkezi’nde açıldı.
Türksoy , Foder sergisi’ne ev sahipliği yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyle,  Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “ Adım Adım Kuzey Kıbrıs” Temalı Fotoğraf  Sergisi, Ankara’da , TÜRKSOY Genel Merkezi’nde açıldı.

16 Kasım tarihinde açılan sergi öncesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği himayesinde Sheraton Hotel’de gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na da katılan FODER Üyeleri, resepsiyona katılan misafirlerle sohbet etme ve onları sergiye davet etme şansını da yakaladı.

FODER sergisine evsahipliği yapan ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak bilinenTÜRKSOY’un kuruluşunun 25.yılı olması nedeniyle, iki etkinlik bir arada kutlandı . Sergi açılışı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökyiğit ve FODER Genel Sekreteri Dr. Ayşe Gökyiğit tarafından gerçekleşti.

21 FODER Üyesinin katkı koyduğu ve buram buram Kıbrıs kokan  90 fotoğraftan oluşan sergiye  ilgi büyük oldu. Çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu sergide ayrıca TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası da müzik dinletisi sundu ve konuşmaların ardından  plaketler takdim edildi.

FODER’in yurt dışında açtığı ve büyük ilgi uyandıran bu ilk serginin, ileriki tarihlerde farklı şehir ve ülkelere taşınması hedefleniyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayata Dokun Hareketi: Bunun hesabını acaba bugünü yaratanlar verebilecek mi?07 Aralık 2018 Cuma 10:57
  • Sel felaketinin yaraları sarılıyor…07 Aralık 2018 Cuma 10:55
  • Türksoy , Foder sergisi’ne ev sahipliği yaptı07 Aralık 2018 Cuma 10:50
  • Mutfaktaki tüp patladı: 1 ağır yaralı07 Aralık 2018 Cuma 10:43
  • Kibris Türk Hekimler Sendikasi: “Çevreyi korumak devletin ve vatandaşlarin ödevidir”07 Aralık 2018 Cuma 10:15
  • Polis Uyardı: Su birikintilerine dikkat!07 Aralık 2018 Cuma 09:33
  • Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun06 Aralık 2018 Perşembe 23:04
  • Lefkoşa- Girne yolu için önemli uyarı06 Aralık 2018 Perşembe 22:50
  • Anastasiadis'ten Akıncı'ya yardım teklifi06 Aralık 2018 Perşembe 22:43
  • Kumyalı- Ziyamet Anayolu trafiğe açıldı06 Aralık 2018 Perşembe 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti