Türksoy , Foder sergisi’ne ev sahipliği yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “ Adım Adım Kuzey Kıbrıs” Temalı Fotoğraf Sergisi, Ankara’da , TÜRKSOY Genel Merkezi’nde açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti’nin kuruluşunun 35. ve TÜRKSOY’un kuruluşunun 25. yılı dolayısıyle, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından düzenlenen “ Adım Adım Kuzey Kıbrıs” Temalı Fotoğraf Sergisi, Ankara’da , TÜRKSOY Genel Merkezi’nde açıldı.

16 Kasım tarihinde açılan sergi öncesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği himayesinde Sheraton Hotel’de gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na da katılan FODER Üyeleri, resepsiyona katılan misafirlerle sohbet etme ve onları sergiye davet etme şansını da yakaladı.

FODER sergisine evsahipliği yapan ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olarak bilinenTÜRKSOY’un kuruluşunun 25.yılı olması nedeniyle, iki etkinlik bir arada kutlandı . Sergi açılışı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, FODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökyiğit ve FODER Genel Sekreteri Dr. Ayşe Gökyiğit tarafından gerçekleşti.

21 FODER Üyesinin katkı koyduğu ve buram buram Kıbrıs kokan 90 fotoğraftan oluşan sergiye ilgi büyük oldu. Çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu sergide ayrıca TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası da müzik dinletisi sundu ve konuşmaların ardından plaketler takdim edildi.

FODER’in yurt dışında açtığı ve büyük ilgi uyandıran bu ilk serginin, ileriki tarihlerde farklı şehir ve ülkelere taşınması hedefleniyor.