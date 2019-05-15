UBP-CTP görüşmesi sona erdi, Tatar açıkladı, 3 olasılık var

Tatar açıkladı, 3 olasılık var
UBP-CTP görüşmesi sona erdi. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar görüşme sonrası açıklama yaptı.
TATAR 3 OLASILIK VAR
Tatar, UBP-CTP, UBP-HP veya erken seçim hükümetinin kurulabileceğini açıkladı.
UBP Heyeti, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde ilk toplantıyı CTP Heyeti ile yaptı.
ERHÜRMAN KONUŞULAN DENENMELİ
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman uzun süredir kamuoyunda başka bir hükümet modelinin konuşulduğunu belirtti. CTP'nin yetkili kurullarında herhangi bir hükümet modeli ile ilgili bir karar bulunmadığını açıkladı.
HEYETLER GÖRÜŞTÜ
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu ile Dursun Oğuz eşlik etti.
CTP Heyeti'nde ise Genel Başkan Tufan Erhürman, Erdoğan Sorakın, Ürün Solyalı, Milletvekili Armağan Candan ile Milletvekili Sila Usar Incirli yer aldı.
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