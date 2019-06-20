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UBP Genel Sekreteri kim olacak?

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UBP Parti Meclisi bugün saat 17:00'de genel sekreterlik seçimi için toplanacak...
UBP Genel Sekreteri kim olacak?

Katıldığı bir TV programında konuşan Taçoy, “ Aldığımız bir kararla, ki Genel Sekreter olarak son kararımdır, saat 17.00’de Parti Meclisi’ni çağırıp genel sekreterlik seçiminin yapılmasını kararlaştırdık” dedi…

Taçoy, toplantının, Lefkoşa Sarayönü’ndeki parti binasında yapılacağını kaydetti.Hasan Taçoy, kendisinin genel sekreterlik görevini bırakacağını ve aday olacak isimler arasından yapılacak seçimle UBP Genel Sekreteri’nin belirleneceğini söyledi.

Genel Sekreterlik için Milletvekilleri Ersan Saner ve Kutlu Evren’in adı geçiyor…

Seçimin bu iki isim arasında yapılması bekleniyor.

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