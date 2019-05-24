UBP Milletvekili Öztürk: “Uyuşturucu ilkokullara kadar indi”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı TV programında uyuşturucu madde ile ilgili açıklamalarda bulunan UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, uyuşturucunun büyük bir sorun olduğunu ve ilkokullara kadar geldiğini, bunun için önemli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti. Öztürk, konunun eğitimde yerinin olması gerektiğine dikkat çekerek, ilkokuldan başlayarak müfredatta uyuşturucu madde ile mücadelenin yer alması gerektiğini ifade etti.

“O YASA NE İŞE YARAR?”

Denetimli Serbestlik Yasası hakkında da konuşan Öztürk, ülkede uyuşturucu ile mücadele merkezinin olmadığını belirtti ve “Tedavi merkezi yoksa denetimli serbestlik yasası ne işe yarar?” diye sordu. Yasanın geçtiğinin altını çizen Öztürk, bunun öncesinde merkezin kurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Öztürk “Merkezin olması şart, aksi taktirde teşvik olur, 18 yaşındaki çocuklar büyük insanlarla birlikte cezaevine gidiyorlar, büyük suçlu olarak dışarı çıkıyorlar” diye konuştu.

“BAZI SENDİKALAR SİYASETE BULAŞTI”

Siyasetin ağırlıkla konuşulduğu programda sendikaları eleştiren Öztürk, bazı sendikaların siyasete bulaştığını, geçen hükümet döneminde hiç seslerini duymadıklarını ancak onun öncesinde UBP hükümeti döneminde sürekli sokakta olduklarını kaydetti. “Bakalım şimdi ne olacak?” diye soran Öztürk, bazı sendikaların kendi işleri yerine siyasette olduklarını savundu.

“HAKKI OLAN VATANDAŞ YAPILMALI”

Vatandaşlık ile ilgili soruyu da değerlendiren Öztürk, 20 yıldan fazla bu ülkede yaşayan insanların var olduğunu ancak hâlâ vatandaş yapılmadıklarını kaydederek, vatandaşlık başlığının artık düzene sokulması gerektiğini söyledi ve “Kriterlere uygun olanlar vatandaş yapılmalı, halkın yararı ön planda tutulmalı” dedi.