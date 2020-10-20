  • BIST 1.212
  • Altın 482,438
  • Dolar 7,8582
  • Euro 9,3034
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

UBP'den 'kurultay' açıklaması...

» »
Ulusal Birlik Partisi Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele alacak.
UBP'den 'kurultay' açıklaması...

Ulusal Birlik Partisi Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile ortaya çıkan durumu ele alacak.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in konuyla ilgili açıklaması şöyledir:

“ UBP Meclis grubu bu sabah toplanarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirmiş ve bu toplantıda Genel Başkanımız, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın ant içerek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla boşalacak Parti Başkanlığı için mümkün olan en kısa süre içinde seçim yapılması yönünde ağırlıklı bir görüş ortaya çıkmıştır.

Konu yarın saat 16.00’te Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda, saat 17.00’dan itibaren de Parti Meclisimizde değerlendirilecek ve Genel Başkanlık seçimimizin yapılacağı kesin Kurultay tarihimiz Parti Meclisimizde karara bağlanacaktır.

Ulusal Birlik Partisi sorumluluklarının bilincindedir. Ülkemiz bir salgın sürecinden geçmekte ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

Halkımız müsterih olsun. Bizler birlik-beraberlik içinde Kurultayımızı gerçekleştirecek ve ülkemize, halkımıza hizmete devam edeceğiz”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nde pozitif vaka!20 Ekim 2020 Salı 16:46
  • Milli Eğitim Bakanlığı sitelerine erişim sağlanamayacak20 Ekim 2020 Salı 16:43
  • UBP kurultay tarihini yarın belirleyecek20 Ekim 2020 Salı 16:40
  • UBP'den 'kurultay' açıklaması...20 Ekim 2020 Salı 16:25
  • Yunanistan, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının askıya alınmasını istedi20 Ekim 2020 Salı 16:10
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)20 Ekim 2020 Salı 15:51
  • KTGB Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Cumartesi20 Ekim 2020 Salı 15:49
  • KTAMS'tan karanitna uygulamasının kalkmasına tepki20 Ekim 2020 Salı 15:48
  • ''Nahçıvan KKTC'yi resmen tanıma kararı aldı'' iddiası yalan çıktı!20 Ekim 2020 Salı 13:22
  • Harmancı: "Yeni parti kuracağım, dedikodu ve safsata"20 Ekim 2020 Salı 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti