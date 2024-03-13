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Üç ayrı bölgede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

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Üç ayrı bölgede gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.
Üç ayrı bölgede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

12.03.2024 tarihinde, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından H.G.(E-37)’nin kullanımındaki araçta ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda toplam 115 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Aracında uyuşturucu ile yakalandı!

 

12.03.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen E.E.(E-45)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ercan'dan uyuşturucu ile çıkmaya kalktı!

12.03.2024 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen  E.O.(E-24) ve O.D.(E-45)’nin eşyalarında Polis tarafından yapılan kontrolde, içerlerinde uyuşturucu madde olduğunan inanılan üç adet metal öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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