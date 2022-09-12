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Ukrayna 40 yerleşim biriminin kontrolünü yeniden sağladı

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Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv bölgelerinde başlattığı karşı saldırıda yaklaşık 3 bin kilometrekare alanı Rus güçlerinden geri aldı. 40’tan fazla yerleşim birimi de tekrar Ukrayna’nın eline geçti.
Ukrayna 40 yerleşim biriminin kontrolünü yeniden sağladı

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana daha çok savunma pozisyonunda olan Ukrayna ordusu, ağustos ayının son günlerinde atağa geçtiğini açıkladı.

İlk karşı saldırı haberi, Ukrayna’nın güney cephesinden geldi. Bu duyurudan birkaç gün sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bölgedeki bazı köyleri kurtardıklarını duyurdu.

Bu karşı saldırıdan kısa süre sonra Ukrayna’nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna kaynakları, 7 Eylül’den itibaren Harkiv bölgesinde yerleşim birimlerinin alınmaya başladığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, Harkiv bölgesinde 40’tan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı. Devlet Başkanı Zelenskiy de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söyledi.

Zelenskiy, bölgedeki büyük yerleşim birimlerinden olan ve mart başında Rus güçlerinin eline geçen Balakliya şehrinin, 8 Eylül’de geri alındığını resmi olarak doğruladı.

Açıklamalar ve savaş alanından alınan bilgilere göre, Ukrayna güçleri, Vovçansk, Şevçenkova, Kupianks, İzyum gibi stratejik öneme sahip yerleşim birimlerine girdi. Ukrayna güçlerinin Harkiv cephesinde ilerleyişini sürdürdüğü bilgisi paylaşılıyor.

Harkiv bölgesinin bazı kesimlerinde, Ukrayna güçlerinin Rusya sınırına yaklaştığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılsa da resmi makamlardan buna ilişkin açıklama olmadı.

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinde saldırı stratejisine geçtikten bir hafta sonra Rus güçlerinin elindeki bazı bölgelerde 50 kilometre ilerlediklerini açıkladı.

Rus güçleri İzyum ve Balakliya’dan çekildi

Ukrayna tarafından gelen bazı bilgiler, Rusya Savunma Bakanlığınca da doğrulandı. Rusya, 10 Eylül’de, Rus ordusunun daha önce ele geçirdiği Harkiv bölgesindeki İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

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