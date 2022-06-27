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UKÜ'de mezuniyet 28 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-22 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet töreni 28 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.
UKÜ'de mezuniyet 28 Haziran Salı günü gerçekleştiriliyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2021-22 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet töreni 28 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

Kurulduğu 1997 yılından bu yana 23. Mezuniyet Töreni’ni gerçekleştirecek olan üniversiteden, 2021-22 Akademik Yılı Bahar döneminde yaklaşık 2000’in üzerinde öğrenci mezuniyet coşkusu yaşayacak.

Mezun öğrenciler ve aileleri yanı sıra üst düzey devlet yetkililerinin de katılacağı 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, UKÜ Açık Hava Performans Sanatları Merkezi’nde (Amfi Tiyatro)  saat 19:30’da başlayacak. 

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