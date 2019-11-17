  • BIST 105.380
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,7403
  • Euro 6,3404
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Ülkü Ocakları; "Bayrak yakılmasına ses çıkarmayan SATILMIŞ KÖPEKLERDİR"

» »
Ülkü Ocakları; "Bayrak yakılmasına ses çıkarmayan SATILMIŞ KÖPEKLERDİR"
Ülkü Ocakları; "Bayrak yakılmasına ses çıkarmayan SATILMIŞ KÖPEKLERDİR"

KKTC Ülkü Ocakları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Kasım 1983 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36.yıl dönümü bir gün önce şan ve şerefle adanın dört bir yanında kutlandı. Fakat aynı gün içerisinde Güney Kıbrıs’ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu bayrak yakılarak protesto edildi.

Bu eylem kendini bilmez, onursuz ve Türk milletini özgürlük adı altında katleden EOKA‘nın gençlik kolu ELAM tarafından tertip edilmiştir. Akan Rum kanıydı diyerek sokaklara dökülen ağızlarında sözde barış lafzını söyleyerek ortalıkta gezinenler KKTC‘nin bölünmez bütünlüğüne, Türk milletine saygısızca dil uzatacak kadar barbar söylemlerini göz önüne sermişlerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de yaşayan, barış diyerek bağıranlar bu kindar ve aziz milletimize dil uzatan toplumla nasıl yaşanmayacağını bilmelidirler.

Bu yapılan eyleme ve yapanlara karşı ses çıkarmayan sözde hümanistlere, hümanist geçinenlere karşı tek söz söylemeyen zavallı satılmış köpeklerdir. Son umutları olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde provakasyon yapmaya çalışmaktadırlar. Uzun süredir provakasyonlar yapılarak Milliyetçi-Ülkücü hareket provake edilmeye çalışılmaktadır.

Sizi ve sizin ağa babalarınızın kurduğu oyunu görüyoruz. Bu oyunu başınıza yıkacağımızdan da şüpheniz olmasın. Rum tarafında bangır bangır sokakta bağıranların sosyal medyadan yada kısık seslerle aynı kinden beslendikleri de gün gibi ortadadır, hepinizin farkındayız.

Rum kesiminde kendini rahat hissedip bunları organize edenler aradaki tellere güvenmemelidirler. Rum Solomos Solomou’nun başına gelenlerden ibret almanızı tavsiye ederim. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu vakitten sonra yapılanlara karşı tepki gösterilmezse, son kale Ülkü Ocakları tarafından gereken yapılacaktır."

KKTC Ülkü Ocakları Başkanı

Fatih Arıcı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faşist ELAM'dan yine provakasyon! Bu kez bayrak yaktılar!16 Kasım 2019 Cumartesi 21:05
  • HP Parti Meclis üyesi istihdamı... Özersay'ın 2017 yılındaki açıklamalarını yeniden gündem getirdi!16 Kasım 2019 Cumartesi 20:57
  • Erhürman'dan "şaka", "espri" "sembollü" siyaset gündemine "şaka gibi" benzetmesi!16 Kasım 2019 Cumartesi 20:24
  • Maronit açılımı tartışması! Süreç yürümedi! Maronit temsilcisine açıklama baskısı mı yapıldı?16 Kasım 2019 Cumartesi 20:10
  • Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza!16 Kasım 2019 Cumartesi 20:06
  • Kamuya sınavsız münhalsiz bir istihdam daha!16 Kasım 2019 Cumartesi 19:58
  • Lefkoşa’da İntihar Girişimi16 Kasım 2019 Cumartesi 19:05
  • KKTC ve Türkiye’de Suç Örgütüne İlişkin Operasyonda 42 Tutuklama16 Kasım 2019 Cumartesi 18:52
  • Gönyeli’de kaza!16 Kasım 2019 Cumartesi 17:57
  • Koruçam’a yerleşen ailelere maddi yardım16 Kasım 2019 Cumartesi 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti