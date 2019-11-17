Ülkü Ocakları; "Bayrak yakılmasına ses çıkarmayan SATILMIŞ KÖPEKLERDİR"

KKTC Ülkü Ocakları açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Kasım 1983 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36.yıl dönümü bir gün önce şan ve şerefle adanın dört bir yanında kutlandı. Fakat aynı gün içerisinde Güney Kıbrıs’ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu bayrak yakılarak protesto edildi.



Bu eylem kendini bilmez, onursuz ve Türk milletini özgürlük adı altında katleden EOKA‘nın gençlik kolu ELAM tarafından tertip edilmiştir. Akan Rum kanıydı diyerek sokaklara dökülen ağızlarında sözde barış lafzını söyleyerek ortalıkta gezinenler KKTC‘nin bölünmez bütünlüğüne, Türk milletine saygısızca dil uzatacak kadar barbar söylemlerini göz önüne sermişlerdir.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin de yaşayan, barış diyerek bağıranlar bu kindar ve aziz milletimize dil uzatan toplumla nasıl yaşanmayacağını bilmelidirler.



Bu yapılan eyleme ve yapanlara karşı ses çıkarmayan sözde hümanistlere, hümanist geçinenlere karşı tek söz söylemeyen zavallı satılmış köpeklerdir. Son umutları olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde provakasyon yapmaya çalışmaktadırlar. Uzun süredir provakasyonlar yapılarak Milliyetçi-Ülkücü hareket provake edilmeye çalışılmaktadır.



Sizi ve sizin ağa babalarınızın kurduğu oyunu görüyoruz. Bu oyunu başınıza yıkacağımızdan da şüpheniz olmasın. Rum tarafında bangır bangır sokakta bağıranların sosyal medyadan yada kısık seslerle aynı kinden beslendikleri de gün gibi ortadadır, hepinizin farkındayız.



Rum kesiminde kendini rahat hissedip bunları organize edenler aradaki tellere güvenmemelidirler. Rum Solomos Solomou’nun başına gelenlerden ibret almanızı tavsiye ederim. Tarih tekerrürden ibarettir. Bu vakitten sonra yapılanlara karşı tepki gösterilmezse, son kale Ülkü Ocakları tarafından gereken yapılacaktır."

KKTC Ülkü Ocakları Başkanı

Fatih Arıcı