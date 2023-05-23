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Ümit Özdağ: Sinan Oğan'la farklı düşünüyoruz; Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha gerçekleştirip yarın açıklama yapacağız

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Ümit Özdağ: Sinan Oğan'la farklı düşünüyoruz; Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha gerçekleştirip yarın açıklama yapacağız
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'la farklı düşünüyoruz; Kılıçdaroğlu ile bir toplantı daha gerçekleştirip yarın açıklama yapacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi'nin kararını açıklamak için kameralar karşısına geçen Genel Başkan Ümit Özdağ, "Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" dedi. Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan, dağılan ATA İttifakı'nın ilk tur adayı Sinan Oğan için de, "Kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu konuda Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Özdağ, "Biz Sinan Bey'le yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" diye konuştu.

Özdağ, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Zafer Partisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl bir tavır alacağıyla ilgili kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşmak amacıyla bu basın toplantısını duyurmuştuk. Ancak sizin de bildiğiniz gibi yürüyen bir süreç var. Oldukça ciddi bir mesafe kaydetmekle birlikte henüz sonuçlanmadığı için bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız" dedi.

Özdağ, üzerinde konuştukları, ancak henüz imza aşamasına geçmediklerini belirttiği protokolün detayları hakkında şunları söyledi:

"Bu toplantıda hâlâ üzerinde görüşmekte olduğumuz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini güvence altına alacak; böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyon dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk dört maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak; PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle de stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı bir mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi. Bunun için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz inşallah."

"Şu anada kadar olumlu gelişen süreci, bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz"

"Burada da şu anada kadar olumlu gelişen süreci, bu aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz" diyen Özdağ, "Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir açıklama yapmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Aziz Atatürk'ten, onun koyduğu çizgilerden asla taviz vermeyiz"

Özdağ, "Ancak tekrar altını çizerek ifade etmek isterim. Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir. Aziz Atatürk'ten, onun koyduğu çizgilerden asla taviz vermez. Varlık sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinin 21. yüzyıla taşınmasıdır. Türk halkının güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz bütün çalışmalar protokole yansıdı. Şimdi bunları hassas bir şekilde şekillendiriyoruz. Bittiğinde kamuoyuyla da bittiğinde paylaşacağız" diye konuştu.

Sığınmacılar: Gönüllü değil, gerekirse zorla bir sene içerisinde...

Gazetecilerin sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda Kılıçdaroğlu'nun dana önce telaffuz ettiği "2 yılı" sorması üzerine Özdağ, şunları kaydetti:

"Gönüllü değil, gerekirse zorla bir sene içerisinde, uluslararası hukuka uygun olarak. Keza Türkiye'nin güvenliği açısından, terörle mücadelede Türk devletinin hukukun içerisinde terörle ilintili yerel yöneticilerin yerine devlet görevlilerini kayyum olarak ataması imkanının her zaman olması gerektiğini düşünüyoruz. Başka detaylar da var üzerlerinde konuşuyoruz. Türk halkına şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Zafer Partisi'nin olduğu yerde terörle mücadele ve Türkiye'nin güvenliği güven altındadır, bundan emin olabilirsiniz."

Sinan Oğan yorumu: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz

Erdoğan'ı destekleme kararı alan Oğan'ın açıklamasıyla ilgili de konuşan Özdağ,  "Sinan Bey'in kendi takdiridir, Zafer Partisi'ni bağlamamaktadır. Bu konuda Sinan Bey'le farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hayat devam ediyor. Biz Sinan Beyle yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" dedi. 

"Terörle mücadeleye sıfır tolerans"

Özdağ, sözlerini, "Biz terörle ilintili hiçbir siyasi yağılanmanın teröre 'terör' diyemeyen hiçbir siyasi yapılanmanın Zafer Partisi olarak hukuken meşru olsa da siyaseten meşru olmadığını düşünüyoruz. Onun için de terörle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam edilmesi bizim vazgeçilmezimiz" diyerek noktaladı.

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