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Üniforma üzerindeki şekiller nedeni ile sosyal medyada polemik

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Bir polis memurunun üniformasında KKTC bayrağı yerine Türkiye bayrağı olması sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı.
Üniforma üzerindeki şekiller nedeni ile sosyal medyada polemik

Bir polis memurunun üniformasında KKTC bayrağı yerine Türkiye bayrağı olması sosyal medyada yeni bir tartışmayı başlattı.

Ceza kestiği sırada fotoğrafı çekilen bir polis memurunun üniformasında KKTC bayrağı yerine Türkiye bayrağı olması sosyal medyada yeni bir tartışmayı körükledi ...

Sosyal medyada bazı kesimler kılık kıyafet yönetmeliğinin belli  olduğunu ve her isteyen polisin kıyafetine simgeler yerleştiremeyeceğini savunurken diğer yandan ise Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının üniformalarda taşınmasının gurur olması gerektiği belirtiliyor.

 

Yenierenköy Belediyesi: Bölgemizin gururu açıklaması yaptı

Yenierenköy Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından tartışmaya katıldı.

Belediyeden  yapılan açıklamada “Sizler bölgemizin gururusunuz denilerek” şu paylaşımda bulunuldu

“Üniformasında Türkiye Bayrağı var diye eleştirilen ve toplum nazarında kötü bir algı yaratılmaya çalışan bölgeli polislerimizin yanındayız. Daha önce de bölgemizin insanlarına, muhtarlarına ve belediye başkanına hakaret eden bu şahsı buradan kınadığımızı bildirmek isteriz. Sizler baba ve kız olarak bölgemizin gururusunuz.

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