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Ünlü oyuncu Jane Fonda kansere yakalandı

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Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü duyurdu.
Ünlü oyuncu Jane Fonda kansere yakalandı

84 yaşındaki Jane Fonda, Instagram’da lenfoma kanseri olduğunu söyledi ve bunun tedavi edilebilir bir kanser olduğunu belirtti.

Fonda, ayrıca altı aylık kemoterapi görmesi gerektiğini söyledi ve bu süreçte de iklim değişikliği ile mücadelesine devam edeceğini açıkladı: “İnsanlık tarihinin en önemli zamanını yaşıyoruz çünkü şu anda yaptıklarımız ya da yapmadıklarımız nasıl bir geleceğin olacağını belirleyecek ve kanserin beni elimden gelen her şeyi yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğim.”

Fonda’nın yakalandığı hodgkin dışı lenfoma, lenfatik sisteme saldırır. Hastalığın birkaç farklı türü var ve Fonda hangisine sahip olduğunu belirtmedi. Her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen, 60 yaşın üzerindeki kişilerde daha yaygın olarak görülüyor.

Oyuncu, 2019’da Vogue’a cilt kanseri tedavisini tartışarak “Çok fazla kanser geçirdim” dedi.

Fonda’nın son olarak rol aldığı, Netflix sitcom’u Grace ve Frankie’nin dizi finali nisan ayında yayınlandı.

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