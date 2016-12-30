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Ünlü porno şirketi 2016'nın "porno kazalarını" yayınladı

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Ünlü porno şirketi 2016'nın "porno kazalarını" yayınladı
Brazzers isimli porno şirketi, 2016 yılında film çekimleri sırasında ve kamera arkasında yaşanan "traji-komik" olayları derleyerek yayınladı.

Kuzey Amerika Merkezli "Brazzers" isimli porno şirketi, "porno kazaları" isimli bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda şebeke halini almış olan Brazzers'ın yaklaşık 30 farklı porno sitesindeki filmlerinde yaşanan tuhaf kazalar derlendi.

2016 yılı içerisinde Brazzers film olarak yaşadıkları traji-komik kazaları derleyen firma, ünlü porno yıldızlarının kamera arkasındaki görüntülerde neler yaşadığını izleyicilere aktardı.

İşte Brazzers'ın yayınladığı o video:

 

 

 

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