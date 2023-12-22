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Ünüvar, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti

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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki heyetle Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti
Ünüvar, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, beraberindeki heyetle Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ı ziyaret etti

Ziyarette, iki üniversite arasında 2022’de imzalanan bilimsel iş birliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar ele alınırken, oluşturulan iş birliği ortamının geliştirilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar beraberindeki heyetle birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın ağırladığı Prof. Dr. Ünüvar’a; Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Nebile Dağlıoğlu ve Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Şafak Yalçın Şahiner de eşlik etti. Toplantıya, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ile Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz da katıldı.

İki üniversite arasındaki iş birlikleri büyüyerek devam edecek

Ankara Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında 2022’de imzalanarak yürürlüğe giren iş birliği protokolü, iki üniversite arasında araştırmacı değişimi ile ortak bilimsel yayın ve araştırmaların yapılmasına kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

İki kurumdaki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, bilimsel iş birliği kapsamındaki çalışmalar ele alındı. Toplantıda, Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; öğretim üyeleri ve araştırmacıları arasındaki etkileşimi güçlendirerek sürdürülen iş birliğini genişletme konusunda görüş birliğine vardı.

prof.-dr.-necdet-unuvar-ve-prof.-dr.-tamer-sanlidag-(2).jpegProf. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Üniversiteler arası ortak projeler, akademik dünyada bilgi paylaşımı, yenilikçilik ve araştırma konularında önemli bir rol oynuyor.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, toplantıda Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyete Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki güncel gelişmeler ile ilgili bilgiler aktardı. Üniversite bünyesindeki araştırma merkezi ve enstitü sayısının 50’ye yaklaştığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, araştırma merkezlerinde özellikle yapay zeka, nesnelerin interneti, sağlık ve matematik alanlarında son dönemlerde hayata geçirilen önemli projeler hakkında da bilgi verdi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversite olarak multidisipliner bir yaklaşımla, özellikle yapay zeka modelleri üzerine odaklanarak önemli adımlar atıyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX’la ilgili de bilgiler aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, yakın zamanda Türkiye ve KKTC’de ortaöğretimde de kullanılmaya başlanacak olan Ai. Prof. DUX’ı, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere Türkiye’deki üniversitelerde de kullanıma sunmaya sıcak baktıklarının altını çizdi.

Kısa bir süre önce, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu (TÜBİTAK) ziyaret ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu ziyaretle başlayan süreç sonunda, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında önemli bir protokol imzalandı. Buna göre; 2024’ten itibaren KKTC’deki araştırmacılar, TÜBİTAK’ın tüm destek programlarından yararlanabilecek” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik başarılarına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kısa bir süre önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP, 2023-2024 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. Kıbrıs genelinde en iyi üniversite olarak yer aldığımız çalışmada, Türkiye genelinde en iyi ilk 10 üniversite arasında yer aldık. Ayrıca Türkiye genelinde en iyi iki vakıf üniversitesinden biri olarak gösterildik” ifadelerini kullandı.

Bu başarıda, dünya genelinde 100’ün üzerinde kurumla gerçekleştirdikleri iş birliklerinin de önemli bir etkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Türkiyemizin önemli üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesi de bu kapsamda iş birliği yaptığımız en değerli kurumlardan biri” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için de teşekkür etti.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar: “Ankara Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak birlikte birçok başarıya imza atacağız.”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise gerçekleştirdikleri ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok donanımlı ve bilgi açısından zengin bir üniversite olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ünüvar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda projelerini üretime dönüştürme konusunda da kendisini kanıtladı. KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in de üretime geçmesiyle, bu başarıların daha da ileriye taşınacağına kuşkum yok” dedi.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitelerin bilimsel üretkenliklerini artırma hedefiyle ortak çalışmalar yapmasınının önemine değinerek “İnanıyorum ki, imzaladığımız bilimsel iş birliği protokolü ile Ankara Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi olarak birlikte birçok başarıya imza atacağız” dedi. 

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