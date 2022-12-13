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Üstel: Tarih partimize karşı gelenleri unutmayacak

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Başbakan Ünal Üstel, Geçitkale’de belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin tanıtıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Tarih, partimize karşı gelenleri unutmayacak" diye konuştu.
Üstel: Tarih partimize karşı gelenleri unutmayacak

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Geçitkale-Serdarlı ile Yeniboğaziçi belediye başkan adayları ve meclis üyeleri Geçitkale AKM’de düzenlenen şölenle tanıtıldı.

Salonu coşku ile dolduran vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, halkın yoğun ilgisi ile karşılandı.

Kalabalık Geçitkale-Serdarlı Başkan adayı Halil Kasım ile Yeniboğaziçi Başkan adayı Mustafa Zurnacılar ve ekiplerine tezahüratlar yaptı.

“BU COŞKUYU SİZLERDE GÖRDÜKTEN SONRA SEÇİM BİTTİ DİYORUM”

Alkışlar arasında kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, coşkulu kalabalığı selamlayarak sözlerine başladı. Üstel, "Bu coşkuyu sizlerde gördükten sonra seçim bitti diyorum ve sizlerden fark istiyorum" dedi.

Hükümeti kurdukları günden beri geçmişte yarım kalan, halkın hak ettiği hizmetlerin tümünü hükümet ve milletvekilleri ile yapmak için çalıştıklarını belirten Üstel, ilk iş olarak reformun yapıldığına işaret etti.

2008’den beri Belediyeler Reformu üzerinde çalışmalar yapıldığını fakat hiçbir hükümetin reformu yapmaya cesaret edemediğini kaydeden Üstel, "Biz halkımıza söz verdik ve reformu gerçekleştirdik. Güçlü belediyeler, güçlü beldeler dedik. Güçlü bir geleceği sizlere, çocuklarımıza hazırlamak için bu yola çıktık" dedi.

“MAHKEME KÖŞELERİNDE KOŞMAYA BAŞLADILAR”

Belediyeler reformu sürecine işaret eden Başkan Üstel, şunları söyledi:

"Biz hep iyi niyetli hareket ettik fakat maalesef karşımızdaki zihniyet farklıydı. İnsanların kafasını karıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Muhalefetle birlikte reformu yapalım dedik. Komite kurduk ve aylarca bizi oyaladılar. Ağustos ayına geldiğimizde bizim zorumuzla bitti. Kriterler belirlendi 18 belediyeyi kabul etmediler. Ama biz yola devam edeceğiz dedik. Onlar mahkeme köşelerinde koşmaya başladı ve suratlarına inen tokadı hep birlikte gördük. Şimdi sıra sizde. Bu seçimlerde muhalefete bir tokat daha istiyoruz.”

“BU YOLU HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ”

Reformla halka daha iyi hizmet sunarak, başta altyapı sorunu olmak üzere eksik kalan sorunların çözüme kavuşturulacağını belirten Üstel, “Güçlü belediyeler, güçlü gelecek dedik ve reformu gerçekleştirdik. Biz belediyeleri kapatmadık, birleştirdik. Belediyelerin mali yapıları güçlenen belediyelerle büyük projelere imza atacağız. Bizler hükümet olarak belediye başkan adaylarımızın arkasındayız. Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz” diye konuştu.

18 belde 18 ilke ile yola çıktıklarını ifade eden Üstel, “Biz KKTC’ye inanıyoruz. KKTC’yi kuran, yaşatan ve yaşatma kararlılığı içinde olan bir partiyiz. Dünya şekillenirken ülkemizi yeniden şekillendireceğiz. Güçlü belediyeler, güçlü gelecek yaratacağız” dedi.

“TARİH PARTİMİZE KARŞI GELENLERİ UNUTMAYACAK”

Seçim dönemi dargınlık ve küskünlüklerin bir tarafa bırakılması gerektiğini söyleyen Üstel, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak çağrıda bulundu. Üstel, “Olsan Oran aday adayı kardeşlerimizdendi. Kendisi büyük bir fedakârlık gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradan çağrıda bulunuyorum. İnat etmeyin, partiye karşı gelmeyin. Anlayış göstererek adaylarımıza sahip çıkalım. Biz seçimleri kazanacağız ama partimize karşı gelenleri tarih asla unutmayacak. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır. Güçlü belediyeler, güçlü gelecek için birlikte hareket edeceğiz, bir olacağız diri olacağız. Herkes bunu görev bilsin. Bu doğrultuda seferberlik ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

İttifakın gösterdiği 18 adaya destek sözü isten Üstel, “Önümüzde güzel bir gelecek var. Bölgede eksik ne varsa belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, Türkiye ile ülkemizi ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

HASİPOĞLU: SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında belediyeler reformunu yapma sözünü verdiklerini ve bu sözü tutmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi. Daha güçlü belediyeler yaratmak için reformun gerçekleştirdiklerine işaret eden Hasipoğlu, “Ülkemizde etkin ve güçlü belediyeler yaratmak için sözümüzü tuttuk. Başkaları konuşur ama UBP iş yapar. İşte farkımız budur.” ifadelerini kullandı.

Reform sürecinde muhalefetin samimi olmadığını dile getiren Hasipoğlu, “Hükümetimiz 2027 yılına kadar iktidarda olacaktır. Hükümetimizle uyumlu çalışacak belediyelerle yola devam diyoruz” vurgusu yaptı.

ÖNCÜ: AMACIMIZ HİZMETTİR

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’de konuşmasında “Bu seçim sadece bir yerel seçim değildir. Geleceğe yönelik tesis edilen bir servettir. Amacımız ise hizmettir” dedi.

ADAYLAR TANITILDI

Konuşmaların ardından UBP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Mustafa Zurnacılar, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım ve meclis üyeleri tanıtıldı.

UBP Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı Mustafa Zurnacılar konuşmasında başarı, inanç ve birliktelik vurgusu yaptı. Zurnacılar, “Birlikte inanacak ve birlikte başaracağız. Belediyeler reformu ile güçlü belediyeler yaratacağız. Kaliteli ve çağdaş bir hizmet anlayışı buradayız. Kazanan hizmet olsun, halkımız olsun” dedi.

UBP Geçitkale- Serdarlı Belediye Başkan adayı Halil Kasım da yeni projeleri halkın hizmetine sunmak için hazır olduklarına dikkat çekti. Kasım, “Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır” dedi. Geçitkale’de var olan statükoyu yıkacaklarını dile getiren Kasım, “UBP’nin temelinde adalet, eşitlik ve dürüstlük vardır. Biz de onun için geliyoruz. İşçi kardeşlerimize ve halkımıza sözümüz olsun” diye konuştu.

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