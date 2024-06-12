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Üstel: Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz

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Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.
Üstel: Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde, Adıyaman İsas Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının aileleri tarafından verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.

İsias Otel davasının üçüncü duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Duruşma öncesinde yaklaşık 100 kişilik heyet Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde toplandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya’nın ardından Başbakan Ünal Üstel de bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, “Acımız çok büyüktür. Bugün Adıyaman’da KKTC olarak Adıyaman’dayız. Adıyaman’da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür ve bu acımız dinmeyecektir. Bu oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için adalet yerine gelene kadar takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.

Suçluların ‘olası kast’ ile yargılanması gerektiğinin altını çizerek, “Bu davayı sonuna kadar savunacağız ve takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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