Uzmanlar uyardı… Kavuran sıcaklar her yeri vuruyor

Adını cehennemin mitolojik muhafızlarından Cerberus'tan alan sıcak hava dalgası için uzmanlardan ardı ardına uyarılar geliyor. Avrupa'da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklıkların görülmesi beklenirken, özellikle bazı bölgeler için kırmızı alarm verildi.

Küresel ısınma bu defa yaz mevsiminin çok daha zorlu geçmesine neden oluyor. Sıcak hava dalgalarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar gelirken insanların, hayvanların ve ekinlerin bu süreçte olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

Adını, Yunan mitolojisinde Hades’in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpeğin adı Cerberus’tan alan sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına aldı.

Son günlerde kuzeye doğru ilerleyen antisiklon Hırvatistan’da orman yangınlarına neden olurken; İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de sıcaklığın 45C’nin üzerine çıkması bekleniyor. Hatta şimdiden Cerberus, etkili olduğu bölgelerdeki yerel halk ve turistler için zor onlar yaşatmaya başladı. Perşembe günü sıcaklıklar yükselirken kurtarma ekipleri turistleri Atina’daki Akropolis kalesinden ambulanslara taşımak zorunda kaldı.

İtalya’nın Lodi kentinde ise 44 yaşındaki bir sokak ressamı hayatını kaybetti. Salı günü de Manfredonia’da iki çocuğun trajik ölümü basına yansıdı. Sıcaklıklardan bunalan çocuklar boğularak hayatlarını kaybettiler.

Uzmanlar ise, Ağustos 2021’de İtalya’da belirlenen ve tüm zamanların sıcaklık rekorunu kıran 48,8C’ye ulaşılmasından korkuyor.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Sağlık bakanlığı yetkilileri aralarında Floransa ve Roma’nın da bulunduğu İtalya’nın on büyük şehri için kırmızı alarm verdi. Kırmızı alarm uyarısıyla sıcaklığın sadece yaşlılar ve çok küçük çocuklar için değil, tüm nüfus için sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekildi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde profesör olan iklim bilimci Hannah Cloke, insanların hayatlarının risk altında olduğunu vurguluyor ve küresel ısınmaya neden olan faktörleri azaltmanın gerektiğini söylüyor: “Kesinlikle, atmosfere sera gazları pompalamayı derhal durdurmalıyız.”

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Uzmanların endişelerini haklı çıkaran olaylar da Avrupa’da görülmeye başlandı: Milano’nun güneydoğusundaki İtalya’nın Lodi kentinde sıcaklıklar 40C’nin üzerine çıkarken 44 yaşındaki bir işçisi sıcaklık nedeniyle yere yığıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ayrıca, bazı tatilciler Roma’da sıcaklıklar 40C’nin üzerine çıkarken bayıldı.

ÖNLEMLER VE UYARILAR BİRBİRİNİ İZLEDİ

İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni, “Dayanılmaz bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Günün en sıcak saatlerinde bunun gibi trajedilerden kaçınmak için önlemler almalıyız” dedi.

Yetkililer ise insanların daha az alkol alması ve gereksiz yere seyahate çıkmaması için uyardı.

TÜRKİYE VE KIBRIS DA ETKİLENECEK

Popüler turistik merkezler olan Yunanistan ve Türkiye’de ise sıcaklıkların bunaltıcı bir şekilde 45C’ye yükselmesi bekleniyor. Yunanistan’ın ulusal hava durumu servisi EMY 10 Temmuz’da, 12 Temmuz’dan itibaren altı günlük bir sıcak hava dalgasının Yunanistan’ı saracağını söyledi.

Kıbrıs’ta da cumartesi günü sıcaklıkların da 42C’ye ulaşması bekleniyor. Ancak BBC’ye göre, Sicilya ve Sardinya’nın 48.8C sıcaklıkları görmesi ile birlikte asıl İtalya sıcak hava dalgasının ana merkezi. Roma’da sıcaklıklar önümüzdeki hafta 41C’ye yükselecek.

İtalya’nın ulusal meteoroloji dairesi başkanı Carlo Cacciamani, “Bu daha sık oluyor ve normalde 30-31C seyretmesi gereken sıcaklıklar, 40C civarında görülecek anlamına geliyor” dedi.

KLİMALI ALANLAR AÇILDI

Sıcak hava dalgasına karşı bölge halkının etkilenmemesi için önlemler alınıyor. Yunanistan’da yetkililer, orman yangını riskini azaltmak için doğa rezervlerine ve ormanlara erişimi yasaklarken, belediyeler insanların sıcaktan korunmaları için kamu binalarında klimalı alanlar açıyor.

Akropolis olarak bilinen antik kalenin bir parçası olan Parthenon’u ziyaret etmek için kuyruğa girerken sıcaktan bunalan kalabalıklara da ücretsiz su dağıtacak.

Yunanistan’ın kültür bakanı Linda Mendoni’nin turistleri korumak için özel ihtiyati tedbirler getirme sözü vermesi üzerine, sendika temsilcileri bölgede çalışan personelin bunaltıcı koşullarda çalışmaları için daha fazla ücret almaları gerektiğini savundu.

EN ÇOK KADINLAR ETKİLENİYOR

Bilim insanları, iklim değişikliğinin zararlı etkileri konusunda uyarıyorlar. Ekinlerin solması, buzulların erimesi ve orman yangını riskinin artmasının yanı sıra, normalden yüksek sıcaklıklar; sıcak çarpması ve susuzluktan kardiyovasküler strese kadar çeşitli sağlık sorunlarına neden olur.

Pazartesi günü yayınlanan bir araştırma, geçen yıl Avrupa’nın sıcaklıklarda rekor kıran yazında 61 binden fazla insanın sıcak hava nedeniyle öldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, ölümlerin çoğu 80 yaş üstü kişilerde meydana geldi ve sıcaktan ölenlerin yaklaşık yüzde 63’ü kadındı.

Dünya 1800’lerin ortalarından bu yana ortalama yaklaşık 1.2C ısındı ve daha yoğun sıcak hava dalgaları ve fırtınalar dahil olmak üzere aşırı hava olayları yaşanmaya başladı.