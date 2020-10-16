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Uzmanlardan menisküs uyarısı: Tedavi geciktirilmezse...

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Menisküs her ne kadar ileri yaş hastalığı sanılsa da konu ile ilgili bilgi veren uzmanlar, çocuk ya da genç fark etmeksizin herkesin bu sorunla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.
Uzmanlardan menisküs uyarısı: Tedavi geciktirilmezse...

Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Soyarslan, menisküsün ileri yaşlarda ise diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluştuğunu söyledi. Soyarslan, toplumda her yaştan kişide oluşabilen menisküs rahatsızlığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

MENİSKÜS YIRTIĞI HER YAŞTA OLUŞABİLİYOR

Menisküs yırtıklarının toplumun tamamını etkileyebilen ve genellikle her yaş grubunda meydana gelebilen yaralanmalar olduğuna işaret eden Dr. Mehmet Soyarslan, “Çocuk yaştan yaşlılığa kadar herkeste görülebilir. Yaş gruplarına göre semptomları, hasta şikayetleri değişiyor. Genç yaşlarda daha çok travma sonrası ortaya çıkan menisküs yırtıkları, yaş ilerledikçe dejenerasyon dediğimiz yaşlanmaya ve diz eklemlerinin yıpranmasına bağlı oluşuyor” dedi.

Hastalarda genellikle dizde ağrı, takılma, kilitlenme, belli bir açıdan sonra dizin açılamaması veya kapatılamaması gibi şikayetler oluştuğunu söyleyen Dr. Mehmet Soyarslan, “İlk olduğu dönemde, özellikle travmayla oluştuysa diz ekleminde şişlik ve ciddi bir ağrıya neden olabiliyor. Tedavisi de yaş gruplarına göre değişiyor. Genç yaşlarda daha çok menisküsün yırtılan kısmını tamir etme seçeneğini göz önünde bulunduruyoruz. Menisküsün yırtılan kısımlarını kapalı teknikle dikiyoruz” diye konuştu.

İLERİ YAŞ HASTALARDA OPERASYON TERCİH EDİLİYOR

İleri yaşlarda menisküsün kanlanması azaldığı için tamir pek mümkün olmuyor. Daha çok yırtılan kısmın kapalı ameliyatla temizlenmesi işlemini yapıyoruz. Hastalar operasyondan sonra hızlı bir şekilde normal hayatlarına dönebiliyorlar.”

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