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Vafeades: 2030 yılına kadar 80 bin elektrikli araç hedefine ulaşılacak

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Rum Ulaştırma, Haberleşme ve İçişleri Bakanı Alexis Vafeades, halkın uzun mesafe elektrikli araç alımına gösterdiği ilgiden memnun mu? 2030 yılına kadar 80.000 elektrikli araç hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu belirtti.
Vafeades: 2030 yılına kadar 80 bin elektrikli araç hedefine ulaşılacak

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve İçişleri Bakanı Alexis Vafeades, halkın uzun mesafe elektrikli araç alımına gösterdiği ilgiden memnun mu? 2030 yılına kadar 80.000 elektrikli araç hedefinin ulaşılabilir bir hedef olduğunu belirtti.

Vafeades, Cumartesi günü Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada, "Halkın performansından memnunuz. Beklentimizin aşıldığını kabul etmek ochudayız. Bu, insanların elektrikli mobilitenin faydalarını anladığını gösteriyor" dedi.

Vafeades, elektrikli mobilite sektöründeki büyük değişikliklerin 2025-2026 yıllarında gerçekleşmesi beklenen elektrikli araç satın alma maliyetlerini daha da düşüreceğini duyurdu.

Ulaştırma, Haberleşme ve İçişleri Bakanı Alexis Vafeades, şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin 2030 yılına kadar 80.000 hedefine ulaşılması açısından oldukça cesaret verici olduğuna dikkat çekti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis'in dün sabah açıkladığı verilere göre, başvuru sürecinin başladığı gün olan cumartesi ve salı sabahı arasında toplam 2 bin 254 elektrikli araç alım başvurusu yapıldı.

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