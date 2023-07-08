  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Vaiz: “Aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakaları çoğaldı”

» »
Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakalarının çoğaldığını belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu
Vaiz: “Aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakaları çoğaldı”

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, aşırı sıcakların kalp sağlığına etkileriyle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Dr. Gülgün Vaiz, aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakalarının çoğaldığına dikkat çekerek, “Sıcaklar kalbimize iyi gelmiyor” dedi.

Vaiz’in açıklamasının devamı şu şekilde:

“Gelen hastaların yüzde 99’u sigara içiyor, alkol alıyor, şeker, tansiyon, kolesterol hastası. Ağır bir yemek sonrası, aşırı yorgunluk, uykusuzluk sonrası geliyor. Lütfen biraz dikkat…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk sıtma aşıları 12 Afrika ülkesine gidecek06 Temmuz 2023 Perşembe 12:02
  • Erken yaşlarda bağırsak sağlığının korunması çocuk romatizması riskini azaltabilir06 Temmuz 2023 Perşembe 10:35
  • Dikkat çekici araştırma: Kahve mi önemli kafein mi?05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:05
  • İspanya’da Covid-19 kararı05 Temmuz 2023 Çarşamba 13:33
  • Parkinson: Akıllı saat verileri hastalığın, belirtilerden yedi yıl önce teşhis edilmesini sağladı04 Temmuz 2023 Salı 22:54
  • Gün gün açıklandı: Elektronik sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan 12 değişim04 Temmuz 2023 Salı 15:59
  • Yazın kilo vermeyi engelleyen 3 hata04 Temmuz 2023 Salı 15:08
  • Yaz aylarının korkulu rüyası: Klima hastalığı04 Temmuz 2023 Salı 11:53
  • Tıp dünyası şokta: Obez olduğunu sanan kadından çıkanlar şaşkına çevirdi03 Temmuz 2023 Pazartesi 23:00
  • Diş fırçalamayanlara uyarı: Kalp krizi riski var03 Temmuz 2023 Pazartesi 22:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti