Vaiz: “Aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakaları çoğaldı”

Kalp Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, aşırı sıcakların kalp sağlığına etkileriyle ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Dr. Gülgün Vaiz, aşırı sıcaklarla birlikte kalp krizi vakalarının çoğaldığına dikkat çekerek, “Sıcaklar kalbimize iyi gelmiyor” dedi.
Vaiz’in açıklamasının devamı şu şekilde:
“Gelen hastaların yüzde 99’u sigara içiyor, alkol alıyor, şeker, tansiyon, kolesterol hastası. Ağır bir yemek sonrası, aşırı yorgunluk, uykusuzluk sonrası geliyor. Lütfen biraz dikkat…”
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