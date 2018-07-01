Vandallık! Karpaz Dostları Dernek binası tahrip edildi

Dernekten yapılan açıklama aynen şöyle;

Karpaz Dostları Derneği’nin Pamuklu köyü eski ilkokul binasında bulunan dernek binası tahrip edilmiş ve dernek binasının kapısı kırılmak suretiyle kimliği meçhul kişi veya kişiler dernek binası dahil olmak üzere tüm elektronik cihazları kırıp dökmek sureti ile derneğimizi binlerce liralık zarar ziyana düçar bırakmıştır.

Kamu menfaati için projeler üreten ve çalışan derneğimiz gönüllük esası üzerinden kısıtlı imkanlarla faaliyet gösterirken adeta intikam alır gibi pek çoğu bağış yolu ile toplanan eğitim cihaz, araç ve gereçlerimiz tamamen kullanılmaz duruma getirilmiş, bazı elektronik malzemelerimiz ise çalınmıştır . Konu ile ilgili olarak Ziyamet Polis Karakoluna şikayette bulunulmuş olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Karpaz ‘da var olma mücadelesi veren bir sivil toplum örgütüne böyle bir holiganca saldırının nedenini anlamak mümkün olmadığı gibi , bunu yapan veya yapanların bir an önce tutuklanması ve yargılanması için gereğini tüm bölge halkı adına talep etmekteyiz.

Bu saldırı sadece Karpaz dostlarına değil sivil toplum kimliği ile icraat yapan, yaşadığı bölgeye , ülkeye değer veren tüm Kıbrıs Türk Halkına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiğimizi kamuoyuna üzüntü ile duyururuz.

Karpaz Dostları Derneği Yönetim Kurulu (a)

Hanife Demir