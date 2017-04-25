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"Vatandaşlarımızın suyu idareli kullanmasını rica edİyoruz "

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"Vatandaşlarımızın suyu idareli kullanmasını rica edİyoruz "
Belediyeden yapılan açıklamada Türkiye’den gelen suyla ilgili bazı problemler yaşandığını bu nedenle su veriminde zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceği duyuruldu.

Yeni Erenköy Belediyesi, Türkiye’den gelen suyla ilgili bazı problemler yaşandığını bu nedenle su veriminde zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'den gelen su ile ilgili bazı sıkıntılar yaşandığı için belediyemize bağlı köylerimize su verilmesinde zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmektedir.

Bu konuda vatandaşlarımızın suyu idareli kullanmasını rica eder saygılar sunarız.

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